¿Contradice a AMLO? López-Gatell pide a mexicanos usar cubrebocas

Dulce Anahí Soto Luévano

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el Gobierno de México no se opone al uso del cubrebocas, por lo que pidió a la población utilizarlo.

"No hay oposición alguna al cubrebocas, el Gobierno de México, como lo anuncié esta misma mañana, recomienda el uso del cubrebocas", aseveró. "Usen su cubrebocas, es una medida auxiliar, que complementa al lavado de manos, con agua y jabón o alcohol en gel, complementa la sana distancia, que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas".

El funcionario afirmó que se ha dejado muy en claro que no será una medida obligatoria, pero eso no quiere decir que no se recomiende.

Se está pensando, explicó, en hacer un video en el que se muestren todas las ocasiones que la Secretaría de Salud ha recomendado el uso de la máscara.

"Usa tu cubrebocas, se va a llamar el video y lo que va a explicar, va a mostrar las innumerables ocasiones en las que hemos hablado del cubrebocas".

Añadió que para colocarlo hay que lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel utilizando la técnica de la Organización Mundial de la Salud.

La utilidad fundamental del cubrebocas es disminuir que los virus salgan de la vía respiratoria de una persona que tenga una enfermedad, sostuvo.

No necesito usar cubrebocas: AMLO

El pasado 24 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de Salud le ha dicho que no necesita usar cubrebocas.

"A mí tanto el doctor (Jorge) Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia (...) No quiero entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Pero no es un asunto que esté, ahora sí, que científicamente demostrado", apuntó.

El mandatario federal comentó que sí utiliza la mascarilla en lugares donde es necesario o es norma hacerlo, como cuando viaja en avión o en la oficina donde recibe a ciudadanos y dirigentes.