Despiden a Xóchitl Gálvez en Senado: “No la vayas a cruzazulear”

Xóchitl Gálvez solicitó licencia por "tiempo indefinido" como senadora para preparar el arranque de la precampaña en búsqueda de la presidencia de México en las elecciones de 2024.

Después de las 4 pm, la abanderada del Frente Amplio por México ocupaba por última vez la tribuna y dejaba un mensaje a la bancada de Morena:

"el próximo año serán Oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron. Yo sí me voy a portar bien. No me moverá la venganza...".