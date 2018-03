Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue despedido el maestro Ricardo "N" quien impartía clases en el plantel número 5 de la Escuela Nacional Preparatoria José Vasconcelos, por repetidas acusaciones en su contra por acoso durante 5 años.

De acuerdo con información del diario El Debate y el portal de Excélsior, la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que el docente se encontraba bajo investigación de las autoridades universitarias, derivado de diversas acusaciones que habían sido presentadas desde 2015.

Este lunes las instalaciones de esta preparatoria fueron tomadas por un grupo de alumnos para protestar contra el profesor de historia, quien presuntamente ha acosado sexualmente a varias alumnas desde tiempo atrás, y contra la falta de acciones por parte de la Universidad.

Con pancartas en las que se podían leer leyendas como "Ni una más", "A mi también me han acosado" y "No lo permitas. Actúa", los alumnos bloquearon la entrada principal de la escuela.

"Es un deber de las profesoras por ética pronunciarse, porque guardar silencio es complicidad".

“Estoy apoyando a mis alumnas. La Universidad nos ha enseñado a luchar por los derechos de las mujeres; la UNAM me ha formado en cursos de equidad de género, creo que tiene una obligación con la sociedad mexicana de mostrarse como un ejemplo donde no debe haber violencia contra sus mujeres, eso es lo que espera la sociedad… es un deber ético estar aquí con mis alumnas, también aquí estoy dando clase, también aquí estoy educando a una sociedad bastante machista y creo que la educación es la única manera de sacar a este país con tantos feminicidios, con tanta violencia. Es un deber de las profesoras por ética pronunciarse, porque guardar silencio es complicidad… es lo que enseño en las aulas, es lo que me ha enseñado la Universidad, es mi deber estar aquí acompañando a mis alumnas...", señaló la profesora Laura, quien imparte la materia de literatura en la institución educativa.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina señaló que está en espera de que se realice la denuncia correspondiente por parte de los afectados, debido a que no se tiene registro de ninguna carpeta de investigación iniciada por los supuestos hechos”.