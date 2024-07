Despiden a trabajadores del Bienestar; acusan represalias en Jalisco

Tras manifestarse y haber conformado un sindicato para exigir mejores condiciones laborales, ocho trabajadores de la Secretaría del Bienestar en Jalisco fueron despedidos.

"Ayer (lunes 1 de julio) ya no se nos permitió la entrada argumentando que no nos llegó un nombramiento (contrato). Nosotros tenemos 5 años trabajando ya con renovamientos trimestrales y ayer ya no nos dejaron entrar a las instalaciones" , declaró Alfredo Shakib Hamden Torres, uno de los afectados.