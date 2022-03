Después de la fiesta, la realidad; “no hay nada en el AIFA”: usuarios

Después de la fiesta de inauguración, la realidad: usuarios afirman que, prácticamente “no hay nada” funcionando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La emoción por conocer el nuevo aeropuerto disminuyó considerablemente durante el segundo día de operaciones. A diferencia de este lunes, cuando los siete vuelos de llegadas y salidas estuvieron abarrotados, hoy lucieron vacíos.

EL UNIVERSAL abordó el vuelo BV8280 de VivaAerobus, que partió de Guadalajara a la Ciudad de México. De los 160 lugares en el avión, solo se ocuparon 68 asientos.

El señor Rodrigo Gómez, platicó a este rotativo que incluso compró su boleto dos horas antes sin contratiempo alguno.

"Hoy y mañana descanso, entonces pensé en ir a visitar a mi familia que viven en la Ciudad de México. Me vine con mi equipaje de mano a buscar un vuelo y me dijeron que había disponibilidad para aterrizar en el nuevo aeropuerto. Me queda más lejos que el otro, pero pues vamos a conocerlo a ver qué tal".

Este martes, el AIFA operó con seis vuelos de salida hacia Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana, Villahermosa y Mérida, así como seis de llegada desde los mismos destinos.

Al interior del vuelo BV8280, que partió a las 10:00 horas y aterrizó a las 11:00 horas en Santa Lucía, Estado de México, hubo quienes aprovecharon el espacio para estirarse y ocupar hasta dos lugares.

Esta es la experiencia de llegar de un vuelo al #AIFA en su segundo día en operación

Al entrar al edificio terminal está prácticamente vacío y muchas áreas se encuentran cerradas pic.twitter.com/ljK54XdXPg — EnElAire (@Enel_Aire) March 23, 2022

“No hay nada en el AIFA”, afirman usuarios del nuevo aeropuerto

"Pues sí está cómodo, la verdad, normalmente en estos vuelos uno va todo apretado, pero como no se llenó ni a la mitad, pues hay que aprovechar", dijo Diego Andrade antes de "echarse una pestaña".

Cinco minutos antes de las 11:00 horas, el piloto de la aeronave anunció por el micrófono: "estamos aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", lo que despertó a los paseantes, quienes aprovecharon para tomar fotos desde lo alto.

Ya al aterrizar, hubo quienes aplaudieron para celebrar su llegada al recién construido AIFA.

Al pisar las nuevas instalaciones, los paseantes criticaron que al interior del aeropuerto no había locales de comida, ni cajeros, ni gente y lucía vacío.

"Vine aquí a Starbucks, pero solo hay albañiles terminando de arreglarlo, tengo hambre", criticó José Solís, quien llegó desde Guadalajara.

"Ayer vi en las noticias muchísima gente, pero ahorita veo que está vacío, la mayoría de los locales están en renta, no hay bancos ni cajeros, no está tan cool", confesó Luisa Ramos a este diario.

Las operaciones de salidas terminarán a las 14:53 horas de esta tarde, mientras que el último vuelo que será recibido en el AIFA llegará desde Mérida en punto de las 19:17 horas.

(Con información de El Universal)