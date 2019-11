Destituyen a directora de revista Algarabía por burlarse de los LeBarón

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- María del Pilar Montes de Oca Sicilia, quien fungía como directora general de Algarabía, fue destituida de su cargo este viernes 8 de noviembre tras sus comentarios sobre la familia LeBarón, anunció la revista en un comunicado.

De acuerdo con información de redes sociales, los socios de la revista aseguraron que "no comparten sus opiniones", luego de que Montes de Oca Sicilia expresara que a los LeBarón "les tocaba un destino peor que la muerte" al referirse al ataque en el que nueve integrantes murieron, seis de ellos niños.

"Lamentamos profundamente las desafortunadas expresiones recientes, a título personal de María del Pilar Montes de Oca Sicilia. Pese a NO compartir sus opiniones, que no representan el proyecto ni los fines de Algarabía”, se lee en el comunicado.

Además, Montes de Oca aseguró que los LeBarón no le dan “ni tantita tristeza”, pues señaló que son unos “delincuentes malditos abusadores y que no me da tristeza que los hayan matado” (sic).

Tras sus publicaciones en Twitter, ofreció una disculpa en sus redes sociales e hizo públicos sus datos para que le llamaran quienes quisieran entablar una conversación sobre el tema "sin insultos ni maldiciones".

El cargo de Montes de Oca Sicilia será ocupado por Érika Juárez Jiménez, quien se desempeñaba como directora administrativa.