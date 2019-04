Detecta gobierno 97 mil niños fantasma en estancias; PAN desmiente

Agencia Reforma

Érika Hernández

Ciudad de México.- Luego que la Secretaría del Bienestar informó que no localizaron a 97 mil niños beneficiarios del programa de estancias infantiles, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y ex funcionarias federales calificaron de falsa la información.



Las senadoras y diputados afirmaron que tienen al menos mil 600 casos documentados en los que los menores están catalogados como inexistentes, pero son reales.



"Lo que es cierto es que los fantasmas no existen, los niños sí, no son fantasmas, tienen nombre, rostro y apellido y tienen una familia sufriendo", afirmó la senadora Josefina Vázquez Mota.

También te puede interesar: Detectan 80 mil 'niños fantasma' en las estancias

Una decena de legisladores acudieron a la Secretaría de Bienestar para demandar a su titular, María Luisa Albores, entregarles la lista de los niños "fantasma" para compararla con las suyas y corregir errores.



Algunas de las legisladoras aseguraron que el número gubernamental está inflado, pues prácticamente era imposible que estuvieran tantos menores irreales.



"Por una sencilla razón: las representantes debían llamar a la Sedesol, ellos iban, levantaban la tarjeta de situación socioeconómica de la mamá, entregaban CURP y acta de nacimiento, las representantes no tenían acceso a las bases de datos para inventar niños", afirmó la ex diputada Lía Limón.



En muchos casos, acusaron los Servidores de la Nación, que no son empleados del Gobierno, llegaban a las casas y si no estaban las madres los catalogaban como inexistentes.



La ex titular del Programa Estancias Infantiles, Clara Torres, insistió en que la cifra no es creíble, por lo que es necesario implementar medidas para no afectar a beneficiarios.



"No es creíble, nosotros tenemos las pruebas dónde están los niños, con su cédula, no es posible lo que dicen"", sostuvo.



"Los testimonios es que llegaban los Servidores de la Nación con documentos en blanco, no traían una lista para cotejar, por eso sale tan inflado ese número. Era muy difícil que una estancia tuviera un niño fantasma, quizá funcionarios públicos sí robaron dinero, pero tú debías sustentar y comprobar que el niño asistía al menos 15 días al mes para tener el apoyo".



Algunas representantes de estancias aseguraron que en sus centros sólo censaron a algunos.



Por ejemplo, en una estancia de Hermosillo, Sonora, de sus 35 niños registraron solo censaron a seis.



Las inconformes fueron recibidas por un representante de Albores, pues la Secretaria estaba en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.