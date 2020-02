¡Increíble! Detienen de nuevo a El Lunares, ahora por homicidio

Ciudad de México.- Por tercera ocasión, Óscar Andrés Flores, 'El Lunares', fue detenido, esta vez acusado por el delito de homicidio.

La madrugada de este sábado, el presunto líder de La Unión Tepito fue reaprehendido por agentes de la Policía de Investigación en la entrada del Reclusorio Norte.



"Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión contra un probable responsable del delito de homicidio", declaró la Fiscalía local a través de su cuenta de Twitter.

La dependencia agregó que 'El Lunares' será puesto a disposición del juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio que fue el que lo requirió.

"El Lunares" fue capturado por primera vez el 31 de enero, pero un juez ordenó su liberación luego que su defensa demostró que no fue detenido como lo aseguró el Ministerio Público.



Luego, el 9 de febrero al ser liberado del penal de máxima seguridad del Altiplano, inmediatamente fue recapturado por elementos de la Fiscalía de CDMX por el delito de secuestro exprés.



No obstante, la tarde de ayer un juez decidió no vincularlo a proceso porque una de las supuestas víctimas del referido secuestro negó haber sufrido el delito, por lo que fue liberado durante la madrugada de este sábado, pero reaprehendido ahora por homicidio.