Detienen a Jefe criminal; Suspenden actividades por balacera en Nuevo Laredo

Durante la madrugada de este lunes se llevó a cabo la detención de un jefe criminal, hecho que desató balaceras en la ciudad de Nuevo Laredo hasta llevar a cabo las suspensiones de clases y el tránsito de transporte público.

De acuerdo con The Associeated Press, fuerzas federales llevaron a cabo a detención de uno de los jefes de las células más sanguinarias del país y de Nuevo Laredo, conocido como Cártel del Noreste, una escisión de los antiguos Zetas, donde las “Tropas del Infierno” son su brazo armado.

El ahora vinculado a proceso es, Heriberto Rodríguez; mejor conocido como “Negro 35” encargado de “Las tropas del infierno”.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Lilia Canturosas; anunció durante la mañana, la paralización del transporte público, así como el cierre de las escuelas primarias para evitar que civiles salgan lesionados por los hechos pues poco después del mediodía señaló que la situación en la ciudad comienzo a normalizarse.

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, a través de redes sociales, confirmó la situación de riesgo y exhortó a la población a mantenerse en lugares seguros. "Hay una situación de emergencia en Nuevo Laredo luego de una operación de arresto. Informes de disparos en múltiples lugares de la ciudad", indicó en un tuit.

There is an emergency situation in Nuevo Laredo following an arrest operation. Reports of gunfire in multiple locations in the city.

Shelter in place and standby for further information. pic.twitter.com/Tp2BO44bUj