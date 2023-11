Detienen al ex Secretario de Alejandro Murat por presunta corrupción

Javier Lazcano Vargas, quien fungió como Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable durante el sexenio de Alejandro Murat en Oaxaca, fue detenido señalado por presuntos actos de corrupción durante su gestión.

La Fiscalía General de Oaxaca (FGE) ejecutó una orden de aprehensión en colaboración con la Fiscalía de Ciudad de México para detener a Lazcano Vargas en la capital del País.

"De acuerdo con la causa penal 565/2023, obtenida de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCO), se realizaron pagos indebidos por un monto superior a los 50 millones de pesos para la realización de una obra localizada en la zona de Símbolos Patrios" , detalló la FGE de Oaxaca.

"Luego de realizar las investigaciones correspondientes y presentar las pruebas, el Juez que atiende la causa, libró la orden de aprehensión correspondiente que fue ejecutada este martes" , se especificó.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los presuntos actos de corrupción fueron detectados en en los trabajos de "Ampliación y modernización de la Carretera Troncal 175 (Oaxaca-Puerto Ángel Ángel) del Km 1+000 al km 5+300 entronque a nivel con Av. Universidad en km 2+300 y Construcción del Puente sobre 'Río Salado' en el km 2+977.14, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas", inscritos en el Programa 108 de Infraestructura Vial del Estado de Oaxaca.

El detenido fue trasladado a la capital de Oaxaca para ser presentado ante un juez, quien determinará su situación jurídica.

Por estos mismos hechos, fueron detenidos el pasado 13 de junio otros cuatro ex servidores públicos de Sinfra, los ex subsecretarios de Obras, M. M. C. y L.G.L.L.; así como al ex director de Control y Evaluación de Obra Pública, R.C.M.O; y al ex jefe de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, A.C.C.A., refirió la FGE de Oaxaca.

