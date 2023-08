“Devuelvan el dinero”: piden hijos de alcaldesa retenidos

Los dos hijos de Maruca Méndez, presidenta Municipal de Mitontic, Chiapas, que se encuentran retenidos por pobladores de Oxinam por la desaparición de 5.8 millones de pesos de presupuesto para obras, se dirigieron a sus padres en un video publicado en Facebook donde pidieron que devolvieran el dinero.

declaró Fernando José López Méndez, de 24 años.

agregó el menor de los dos, Luis Armando López Méndez, de 21 años de edad.

Las declaraciones se pueden visualizar en una grabación en lengua indígena tsotsil, difundido en la cuenta "San Miguel Mitontic, Chiapas 100%".

Los dos jóvenes fueron sacados de su hogar la madrugada del domingo por hombres armados, de acuerdo con lo que información en un video los presidentes municipales, Maruca Méndez, quien cogobierna con su esposo, Fernando López.

El motivo de los pobladores para secuestrarlos, fue por el presunto robo de 5.8 millones de pesos que sufrieron el 9 de agosto el tesorero municipal, Erasto Velasco Velásquez, el monto sería destinado para diversas obras en la comunidad de Oxinam.

El funcionario afirmó que los dos hijos confesaron que el robo fue planeado por sus papás: