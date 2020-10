Dice AMLO que el Papa Francisco le mandó a decir que no se canse

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Papa Francisco le mandó un mensaje en el que le pidió no cansarse y seguir adelante.

"¿Saben qué me mandó a decir el Papa Francisco con mi esposa? Dígale que no se canse, que siga adelante", comentó López Obrador.

El pasado 10 de octubre, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, viajó al Vaticano para entregarle al Papa una carta de López Obrador en la que pidió que el Rey de España y la Iglesia Católica ofrezcan disculpas a indígenas por la Conquista.

También quiere que se condene el neoliberalismo

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal también dijo que le gustaría que se difundiera un documento del Papa en el que condena el neoliberalismo.

"Somos distintos, ya no queremos la política neoliberal. Me gustaría que hasta se difundiera un documento que acaba de dar a conocer el Papa Francisco, una condena al neoliberalismo, cómo es la política neoliberal contraria al humanismo. En su concepción religiosa, dice contrario al evangelio porque es lucro, porque no considera fundamental el pensar en los demás, porque hace a un lado el amor al prójimo”.

"Entonces somos distintos, son proyectos distintos y contrapuestos, por eso hay estás discrepancias desde luego no vamos nosotros a actuar con medidas autoritarias, siempre va ser en el marco de la legalidad, no somos como ellos (los neoliberales), somos distintos, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, antes no había Estado de derecho, era un Estado de chueco, de cohecho", expresó.