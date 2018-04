Didi Chuxing, la competencia china de Uber... ¡llega a México!

Agencia

SAN FRANCISCO.- Didi Chuxing lanzó este lunes sus servicios en Toluca, informó la empresa china de transporte, estableciendo una batalla con su rival Uber Technologies Inc. en un mercado clave de América Latina.

El lanzamiento de operaciones en México marca la primera vez que Didi lleva su servicio de transporte por internet fuera de Asia, en una expansión global clave que se produce mientras la compañía enfrenta una creciente competencia en el mercado chino de parte de Meituan-Dianping, que recientemente lanzó su propio servicio de viajes.

También te puede interesar: ¿Hiciste tu declaración? El SAT hará devolución a contribuyentes

El servicio Didi Express fue lanzado en la capital del Estado de México con una serie de nuevas características de seguridad para conductores. Reuters fue el primero en informar los planes de Didi para Toluca a principios de este mes.

DiDi today officially enters the Mexico market with the launch of DiDi Express in Toluca. Hola México! https://t.co/ehVyVBUAtz pic.twitter.com/oYop0ckVty