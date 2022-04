Diputada del PAN denuncia asalto; culpa a simpatizantes de Morena

A través de sus redes sociales, este martes la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Maryjose Gamboa, denunció que fue víctima de un asalto cuando se dirigía a la Cámara de Diputados.

La diputada aseguró que lo sucedido fue un “acto de intimidación” y señaló como principales responsables a los simpatizantes de Morena, debido al voto que emitió en contra de la Reforma Eléctrica.

“No me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos!”, agregó.

“Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron mi vehículo y me robaron. Esto estaba planeado; es una prueba del rencor que siembra Morena a diario contra quienes pensamos diferente”, señaló.

Durante la grabación, Gamboa afirmó que todo comenzó cuando salió de un hotel junto a su esposo en la Ciudad de México, donde le fue entregado su auto con una llanta ponchada.

Tiempo después, un conductor se acercó a preguntarle algo y luego de responderle la diputada se orilló. Al intentar cambiar su neumático, el señor aprovechó para estacionarse detrás del auto para que sus acompañantes robaran las pertenencias de Maryjose.

Por otro lado, la diputada del PAN afirmó que Morena se ha encargado de intimidarlos debido a la diferencia de opiniones, pero que no le da miedo y reafirmó su compromiso con México.

“Esto es parte de las amenazas que recibidos todos los benditos días por parte de Morena, esto es lo que logra el presidente todas las malditas mañanas para pararte a agredir a quien no piensa como tú”, declaró.

Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron mi vehículo y me robaron. Esto estaba planeado; es una prueba del rencor que siembra Morena a diario contra quienes pensamos diferente.



No me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos! pic.twitter.com/icYOgqt9NF