Diputadas de Morena y PRI se confrontan por concursos de belleza

Claudia Salazar

Ciudad de México.- Diputadas de Morena y PRI pelearon en pleno foro virtual sobre la permanencia de los concursos de belleza en México ante propuesta de reforma de considerarlos una forma de violencia simbólica contra las mujeres.

Al defender los certámenes, la diputada de Morena, Geraldine Ponce, criticó a las diputadas Cynthia López, del PRI, y Frida Esparza, PRD, por estar en contra de los mismos y querer su desaparición.

Sobre López, la ex Miss Nayarit mostró en pantalla un mensaje en el chat de legisladoras de todos los partidos, en donde acusó que la priista utilizó un lenguaje revanchisa y estereotipado, satanizando los concursos.

"Hay diputadas en contra de lo que trabajamos en la Comisión de Género, de la mano de la presidenta Wendy Briseño, Beatriz Rojas y Guadalupe Almaguer, toda mi solidaridad con esta lucha, le pese a quien le pese", escribió Cynthia López, dijo Ponce.

Debates tan importantes como el que amerita el de la violencia contra las mujeres EXIGEN nivel, argumentación y conocimiento del contexto social.



Las descalificaciones personales no caben en un DEBATE LEGISLATIVO DE ALTURA.



¡OBSESIONÉMONOS CON ERRADICAR LA VIOLENCIA YA!💜 https://t.co/rzMfnxArqm — Frida Alejandra (@FridaAEsparza) July 17, 2020

También señaló a la perredista Frida Esparza de estar obsesionada con la desaparición de los concursos y de promover ello en sus redes sociales.

La diputada de Morena, Sandra Paola González, llamó a su compañera de bancada a no personalizar los ataques y le dio la palabra a Cynthia López para una réplica.

Ponce se opuso y trató de impedirlo, hasta que le quitaron el sonido del micrófono.

"Si quiere defender los intereses de las empresas que promueven los concursos de belleza, pida licencia y pida entrar a este tipo de foros como representante de organizaciones, o como ex modelo o como la función que quiera", contestó López.

"Usted ahorita está como legisladora, si quiere defender estas empresas pida licencia y las puede defender".

Promueven austeridad

Cuando quiso leer el currículum de Geraldine Ponce, con los antecedentes de concursante de los certámenes de belleza, la presidenta de la Comisión, Wendy Briseño, se lo impidió y le solicitó seguir con sus argumentos sin ataques personales.

"La diputada viene de ser Miss y me parece que no se puede ser juez y parte, no se puede legislar desde sus intereses ¿está defendiendo intereses de su gremio o a favor de las mujeres mexicanas, de qué parte está?", prosiguió la priista.

Le recordó que el Presidente López Obrador promueve medidas de austeridad y la reforma plantea que no haya recursos públicos para los concursos de belleza

"¿Usted contradice a su Presidente de la República?".

Aunque no respondió directo a la diputada de Morena en la siguiente intervención, la perredista Frida Esparza señaló que los concursos de belleza son parte de la violencia simbólica porque se toman como parte de las costumbres de la sociedad, refuerzan los estereotipos y mantienen la desigualdad y la discriminación.

"Como diputadas de paridad de género estamos más que obligadas a legislar en materia de violencia contra las mujeres, hay tipos de violencia que van más allá de la violencia física y se materializa en forma de costumbres y tradiciones, con los estereotipos", mencionó.

La directora de "Mexicana Universal" y ex Miss Universo, Guadalupe Jones, resaltó que los certámenes no violentan a las mujeres y que, por el contrario, ayudan a su desarrollo y autoestima.

"Al tipificar como violencia simbólica y que no haya fondos públicos y que medios no los difundan, se está buscando erradicar los concursos de belleza", reclamó la empresaria.

Pidió que conozcan el trabajo que hacen las mujeres que participan en los concursos, como ayudar a sus comunidades y de fomento al turismo.

Además, resaltó que ellas reciben entrenamiento y capacitación para desarrollar habilidades discursivas, escénicas, acondicionamiento físico y de personalidad.}

Tipo de violencia

Justificó que en México se les pide un mínimo de estatura media, pero para que todas puedan competir en igualdad de condiciones.

La diputada del PRD Guadalupe Almaguer refutó que cualquier certamen que implique mostrar el cuerpo de las mujeres como señuelo, así sea para obras de caridad o promoción del turismo, implica un tipo de violencia.

No se pueden seguir generando concursos de belleza y mucho menos pagados con los recursos del erario, desde un gobierno y desde un Estado, que tiene constitucionalmente la obligación de eliminar las violencias de género con acciones integrales.https://t.co/CN4FIkN0S4 pic.twitter.com/EzbvA3NK1k — Dip. Guadalupe Almaguer (@Med_DipAlmaguer) July 17, 2020

Dijo que en la publicidad y en los concursos se obtienen ganancias millonarias a partir del cuerpo de la mujer.

"¿Quién les dijo que pueden decir qué es belleza? ¿Según quién es belleza? Se los dice el patriarcado de cómo debe ser el cuerpo de una mujer para vender, que es el señuelo para vender todo en este País", expresó.