¿Otra vez? Diputado se duerme en plena sesión

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que no le fue suficiente con una, ni con dos veces, el diputado morenista Manuel Huerta Martínez fue captado durmiendo por tercera ocasión.

De acuerdo con el portal Nación, el diputado de Morena fue captado dormido en el congreso de Guerrero durante el tercer informe del gobernador Héctor Astudillo.

La segunda ocasión que ocurrió esto fue el pasado 9 de octubre cuando Huerta Martínez fue captado mientras dormía en su curul en San Lázaro.

Luego de ser exhibido en las redes sociales, el diputado pidió disculpas y afirmó que no volvería a pasar, aunque aclaró que por ser médico cirujano suele llegar muy cansado a sus labores como legislador.

La primera vez que el diputado por Morena decidió 'echarse una pestañita' fue el pasado 25 de septiembre, durante la comparecencia de Eviel Pérez Magaña, secretario de Desarrollo Social.

Querido pueblo de Guerrero y de México, ofrezco una sentida disculpa por los dos incidentes que me han ocurrido, debido a mi trabajo cómo médico cirujano, he llegado rendido algunas veces, no volverá a pasar. Manuel Huerta Martínez pic.twitter.com/jJ0N71mujv