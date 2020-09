México: A huevazos reciben al diputado Fernández Noroña en Hidalgo (VIDEO)

Ciudad de México.- Por segunda ocasión en una semana, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, fue atacado por un grupo de personas que le lanzó huevos, pero ahora en Singuilucan, Hidalgo.

"Noroña, no te queremos aquí", gritó alguien al momento de que los huevos fueron lanzados contra él.

En la transmisión en vivo que compartió el legislador en su cuenta de Facebook se observa que los asistentes al evento se avalanzaron contra el grupo que atacó a Fernández.