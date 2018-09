Sueño de toda mujer es una estufa: primo de Colosio

Agencia

HERMOSILLO, Sonora.- Luis Armando Colosio, primo de Luis Donaldo Colosio, dice que el sueño de toda mujer es una estufa.

El también diputado por Morena en Sonora, en su cuenta de Instagram subió la imagen de un meme donde aparece una estufa con pantalla de computadora, misma que acompañó de un misógino mensaje que replicó en su cuenta de Twitter y rápidamente se viralizó.

“Qué carro del año ni qué nada, el verdadero sueño de toda mujer ya puede adquirirlo en Coppel o Elektra a módicos precios, y usted hará sumamente feliz a su pareja”, se puede leer.

Ante semejante mensaje, los internautas aparecieron con una avalancha de comentarios desacreditando el desafortunado mensaje del diputado:

Mi sueño es que no nos maten, no nos violen, no nos acosen Señor,mi sueño es poder decidir libremente sobre mi cuerpo y mi vida; mi sueño es que ya no existan los diputados IGNORANTES como usted que realizan opiniones tan mediocres y machistas. ¿Los venderán en Coppel mis sueños?