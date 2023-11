Diputados arman zafarrancho por fondos para Acapulco

La Cámara de diputados registró un incidente este miércoles cuando legisladores del PAN y Morena “llegaron casi a los golpes” en la discusión de un fondo especial para la reconstrucción de Acapulco por la destrucción generada en este y otros lugares de Guerrero por el huracán Otis.

La bancada morenista se negó a que hubiera una votación en el tablero de las reservas que presentó el coordinador del PAN, Jorge Romero.

Con su mayoría, Morena rechazó discutir la propuesta de un fondo para Guerrero.

Inconformes, los diputados de partidos de oposición exigieron repetir la votación.

La conducción de la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Marcela Guerra, generó discusiones con los diputados de la alianza del Frente Amplio por México por no concederles la petición de una votación en el tablero.

En la propuesta de Romero, se planteaba un recorte a las megas obras del gobierno federal.

Además de quitar recursos al IPAB y poner candados a los excedentes petroleros para poder crear la bolsa específica para Guerrero.

Desde la tribuna, el coordinador del PAN solicitó que su propuesta fuera votada en el tablero.

Después de que fue rechazada a mano alzada, por la mayoría de Morena y partidos aliados, se generó el conflicto.

Los coordinadores de la Oposición argumentaron que había duda de la votación y solicitaron que hubiera la votación nominal por medio del tablero.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, argumentó que del lado de Morena hubo diputados que votaron a favor de la reserva y que por ello había incertidumbre.

"Hay duda y pido que se abra el tablero", insistió. Por su parte el vicecoordinador del PAN, José Elías Licha, también pidió que se repitiera la votación mediante el tablero electrónico.

Recordó que el reglamento establece que puede haber la repetición de una votación si es impugnada por un grupo parlamentario, lo cual -dijo- ya hizo el PRI y el PAN lo apoyaba.

Mientras que Gerardo Fernández Noroña argumentó que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es ilimitado el presupuesto que se destinará a Guerrero.

Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, exigió a Marcela Guerra que atendiera su solicitud e incluso le pidió que no fuera "facciosa" a favor de Morena.

"Es claro 'o sea impugnada (la votación) por un grupo', yo impugno, no sea facciosa y no se deje presionar, y demagogia es dar un mes de sueldo y no dar 300 mil millones para Guerrero; voten con el pueblo una vez en su vida", reclamó el perredista.