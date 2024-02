Mientras unos legisladores celebraron la suspensión provisional de las corridas de toros en la Ciudad de México, Morena afirmó que no se discutirá al respecto en lo que resta de la Segunda Legislatura.

"Yo creo que en este periodo no van a haber comisiones para eso y nosotros, como grupo parlamentario, siempre hemos propuesto que se lleve a cabo una consulta y ahí se definirá cuál es el rumbo de las corridas de toros" , comentó la coordinadora morenista, Martha Ávila .

Ayer, la jueza quinta de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, admitió el amparo que promovieron el diputado Jorge Gaviño y la asociación Todas y Todos por el Amor a los Toros, el viernes 26 de enero.

Con la admisión del recurso se concedió una suspensión provisional a las corridas en la Ciudad de México.

El amparo demanda la responsabilidad del presidente de la república, del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, del Congreso de la Ciudad de México, de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina (Sedema), del Jefe de Gobierno y del Alcalde de la Benito Juárez.

La esencia demandada puntualiza que dichas autoridades, inconstitucional e ilegalmente, regularon y ejecutaron un régimen normativo que permite la celebración de las corridas en perjuicio del bienestar animal.

El sufrimiento innecesario de los seres sintientes, señala el amparo, contraviene el derecho humano a un medio ambiente sano.

Tras la resolución de la jueza, la Plaza de Toros puede impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado, que tendrá 48 horas para resolver, pero difícilmente lo hará antes del domingo y lunes, cuando están agendadas dos corridas, incluida la de aniversario el 5 de febrero. En tanto, mantiene la venta de boletos de sus eventos

Aunque celebró la resolución, Gaviño advirtió preocupación por la histórica negativa del Congreso de la Ciudad a legislar el asunto y prohibir esta actividad en la Capital.