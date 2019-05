Directivos de hospitales están mal informados: AMLO

Érika Hernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Ante la exigencia de directores de hospitales e institutos nacionales de la Secretaría de Salud de frenar el recorte por 2 mil 300 millones de pesos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esos funcionarios podrían estar mal informados porque no hay disminución de recursos.

En su conferencia matutina, el Primer Mandatario ofreció que este mismo viernes estará aclarada la situación.



"Por falta de información, es posible que tengan falta de información (los directivos), por eso hoy se va a aclarar, sin ningún problema", aseguró.



Ayer, directores de nosocomios se reunieron con legisladores de Morena para pedirles su intervención para hablar directamente con el tabasqueño sobre la problemática que enfrentan.

Ante la queja, el Mandatario aseguró que los recursos son suficientes.

"Habría que revisar, pero los institutos tienen recursos suficientes, les diría que son de los hospitales con más recursos, bien merecido, porque son institutos de excelencia, son institutos de dimensión mundial", comentó.

Y afirmó que se regresarán los 2 mil 300 millones de pesos, pero insistió que no existe recorte.



El Presidente dijo que con el apoyo de científicos se resolvió que había duplicidad en medicamentos, que se compraban de más y a mayor precio.



"Nos ahorramos mil millones de pesos y ahora los tratamientos son mejores", indicó.



López Obrador recordó que en sexenios anteriores existió mucha corrupción e insistió en la presión que imponían quienes vendían medicinas.



El compromiso es mejorar el sistema de salud pese a dichas presiones, agregó.



"El compromiso es que vamos a tener un sistema de salud como el de Canadá, buenos doctores, buenos equipos, especialistas, médicos capacitados, ese es el compromiso pero son muchos los intereses, yo nada más les recuerdo para documentar", dijo el Mandatario.



Recordó también el intento del ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de reformar el sistema de Salud.



"El Presidente Obama inició una reforma de salud en Estados Unidos y no pudo por los intereses creados alrededor de todo lo que tiene que ver con la salud, nosotros sÌ vamos a poder", apuntó.