Director de Infonavit denuncia acto discriminatorio contra la comunidad LGBT+

Luego de que miembros del sindicato de trabajadores del Infonavit destrozaran una bandera LGBT+ colocada en el edificio principal del instituto, Carlos Martínez, director de esta institución, calificó el hecho como un acto de homofobia y discriminación y aseguró que hará las denuncias correspondientes.

En su denuncia hecha a través de las redes sociales, Martínez indicó que después de cinco años que se viene colocando la bandera, es la primera vez que se llega a este punto.

El funcionario señaló que seguirá en la lucha, y no dejará pasar este hecho.

Además de presentar fotografías donde se observa la destrucción de la bandera, el funcionario compartió un video donde aparece Rafael Riva, líder del sindicato, quien se pronunció en contra de la colocación de la bandera LGBT, pues lo calificó de indigno.

Además, aseguró, que aunque esta bandera vuelva a ser colocada, volverán a destruirla.