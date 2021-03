Disney y Sony se lanzan contra Andrés Manuel López Obrador en los EEUU

Alejandro Montiel

WASHINGTON.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría violado o intentado violar al menos 12 capítulos del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en tan solo 8 meses, por lo que hay que obligarlo a cumplir, denunció el sector privado estadounidense.

En una carta dirigida a la nueva Representante Comercial de EU, Katherine Tai, veinte de las más grandes asociaciones del sector privado estadounidense acusaron a México de múltiples violaciones a capítulos del tratado que entró en vigor en julio.

"En la carta hay muchos ejemplos que explican de forma muy detallada el porqué creemos que México no cumple con sus obligaciones bajo el T-MEC", dijo a REFORMA, Brian Pomper, el director ejecutivo de la Alianza para el Cumplimiento del Comercio (AFTE, en inglés), quien coordinó la misiva.

De 6 páginas, la carta está firmada por grupos como la Asociación Cinematográfica de EU (MPA) que representa a los estudios de Hollywood como Disney y Sony, hasta el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) que representa a empresas como ExxonMobil y Bechtel.

En la denuncia, el sector privado estadounidense cita potenciales violaciones como las amenazas del Presidente López Obrador para quitar la autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia (COFECE), que violarían el capítulo 18 del T-MEC.

"AMLO...cometerá un error estratégico si no pone atención a esta carta. La confianza se renta, no se compra. Y se está perdiendo. No ocurre frecuentemente que un grupo con este peso actúe coordinado", dijo a REFORMA un observador de la relación bilateral que solicitó el anonimato.

AMLO no asume sus obligaciones: representante de Disney y Sony

Como ya lo había destacado la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el texto asegura que los cambios en el sector energético presentados por López Obrador a través de memorandos desde junio de 2020 para proteger a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) violan el capítulo 22 del T-MEC.

"Es muy sorprendente tener este amplio número de industrias que presentan tantas preocupaciones tan pronto en la vida de un acuerdo. Y habla del hecho de que el Gobierno mexicano no ha tomado de forma seria sus obligaciones", dijo Pomper a REFORMA.

En el texto, organizaciones como el Consejo Nacional de Comercio Exterior de EU (NFTC) o la Asociación de la Industria de la Grabación (RIAA), solicitaron a la nueva Representante Comercial de EU a llamar al orden a México en al menos 12 de los 36 capítulos del T-MEC dadas sus acciones.

En la carta, las organizaciones detallan entre muchas otras situaciones rezagos y bloqueos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para aprobar nuevos productos bioterapéuticos y biotecnología violatorios de los capítulos 12 y 3 del T-MEC.

Entre los firmantes están la Asociación de Fabricantes e Investigación Farmacéutica de EU (PHRMA) que representa a las farmacéuticas como Pfizer y Merck y la Asociación Nacional de Manufacturas (NAM) que representa a compañías como la química Dow Chemical y la autopartera Rockwell.

La carta llega la misma semana en que las más poderosas organizaciones agrícolas de EU enviaran una carta de forma independiente a la Embajadora Tai con una larga revisión de violaciones y potenciales violaciones por parte de México en áreas como el comercio de granos o en alimentos orgánicos.

En su audiencia de ratificación en el Comité de Finanzas del Senado, la nueva Representante Comercial de EU aseguró que su país contaba con las herramientas para atender las inquietudes comerciales existentes con México.