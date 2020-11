Dispersión del coronavirus en México está activa pero controlada: Alcocer Varela

Perla Miranda, Alberto Morales y Pedro Villa y Caña

MÉXICO.- La epidemia por Covid-19 en México se encuentra activa, pero controlada, aseguró Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, quien agregó que a pesar de que hay entidades con un incremento en el número de contagios, la tendencia es a la baja y el objetivo es disminuir el número de defunciones.

"La población ha contribuido de manera muy importante, gracias a su solidaridad, confianza, comprensión y disciplina, hoy verán que estamos en una etapa activa de la epidemia, pero controlada en la mayoría de entidades, nos duele el estrago que ha dejado en la sociedad, pero tiene una tendencia a la baja y esperemos que así continuemos", dijo.

Al presentar el Pulso de la Salud, como cada martes en Palacio Nacional, el funcionario resaltó que para lograr reducir la mortalidad es necesario prevenir la transmisión del virus.

Agregó que el gobierno federal amplió el convenio de colaboración para la prestación de servicios médicos con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, mediante lo cual se dispondrá de 150 camas de hospitalización adicionales para la atención de pacientes con coronavirus, que se suman a las 500 que atienden pacientes con otros padecimientos. El objetivo primordial, insistió, es salvar vidas.

No habrá dinero para el derroche ni la corrupción

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nunca harán falta recursos para atender la salud, educación y bienestar de la sociedad, y resaltó que durante su gobierno no habrá dinero para el derroche ni la corrupción.

Nunca, añadió, van a faltar recursos para lo fundamental: la salud del pueblo, la educación, el bienestar, la atención a la gente pobre, humilde. "Pero si se necesitan recursos para mantener flotillas de aviones para altos funcionarios: no hay, no hay", resaltó.

En cuanto a la vacuna contra el Covid-19, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que a pesar de que el país no cuenta con una red de ultracongelación, sí se podría aplicar la vacuna de Pfizer en caso de que compruebe efectividad, calidad y seguridad, puesto que, resaltó, desde antes de firmar los precontratos se sabía de los requerimientos.

"Cuando firmamos se sabía, México valoró la situación, Pfizer pondrá las vacunas en puntos de distribución que México determine y de ahí a una red de frío que no tiene la misma temperatura, pero es funcional. "Además, los primeros meses que Pfizer entregue la vacuna serán números muy manejables, de un millón. Según la evaluación de Secretaría de Salud es posible, si no, no habríamos firmado acuerdo", dijo.