Dom Perignon y HRoof crean la mejor fiesta de disfraces

Redacción

MÉXICO.- Como ya es bien sabido, HRoof es el embajador de Dom Perignon en México, y en este Halloween han decidido desbordar glamour con la fiesta de disfraces más exclusiva en la Riviera Maya.

Por sus puertas han desfilado algunos de los principales exponentes de la escena electrónica nacional e internacional, han subido por su emblemática Stairway to Heaven para inundar el espacio con sus sonidos, ya sea dentro del íntimo room, como en el salón principal y terraza con vista a la laguna Nichupté.

Nombrado por sus invitados como el antro más exclusivo de América Latina.

Con César Carrillo inundando el espacio con su beats, la noche brillará bajo una luz especial, vibrando en frecuencias neón y todo el glow necesario mientras los asistentes lucen su mejor disfraz bajo el tema Welcome to Your Nightmare.

Al mismo tiempo estimulante y enigmática, está claro que será una fiesta con todo el estilo que solo dos de las mejores marcas pueden ofrecer. Un halloween lleno de glamour y del electrizante mood que caracteriza a HRoof, el spot favorito de los amantes de la fiesta de primer nivel y uno de los más prestigiosos nightclubs de América Latina.

Si quieres asistir a este exclusivo evento, no olvides que el disfraz es será protagonista en esta noche. Tendrás que echar a volar la imaginación para lucir un atuendo perfecto, a la altura de una de las fiestas más esperadas del año en la que vencerás tus peores pesadillas para convertirlas en tu mejor noche.

No te pierdas de este evento y reserva en su página web o redes sociales.