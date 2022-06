A dos meses de la desaparición de Debanhi, su padre pide renuncia de la Fiscalía

Hoy se cumplen dos meses que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa salió de su casa y 13 días después, hallada muerta en un cisterna. En todo este tiempo no hay un solo imputado por el caso, hecho por el que su padre, Mario Escobar Salazar, afirma estar harto y pide la renuncia de funcionarios de la Fiscalía de Nuevo León.

El padre de Debanhi considera que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, impera la impunidad e incompetencia, e insiste que su hija fue asesinada y su cuerpo sembrado en la cisterna donde la localizaron las autoridades.

A través de un video en su cuenta de YouTube, Mario Escobar Salazar demandó la renuncia de los funcionarios que llevan el caso de su hija, afirmando que no es posible que después de todo este tiempo, la Fiscalía insista en asegurar que Debanhi murió de forma accidental, “pues la mataron, fue un feminicidio”.

"Para mí no es correcto, estoy molesto con la gente de la Fiscalía, si no puede con el trabajo Griselda (Núñez Espinoza, fiscal Especializada en Feminicidios), que renuncie; si no puede con el trabajo el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, que renuncie, y lo mismo la agente del Ministerio Público, Mónica porque es bien incompetente".

El padre de Debanhi fue más allá y acusó al coordinador del Servicio Médico Forense, Eduardo Villagómez, de hacer “un mugrero” que obligará a exhumar el cuerpo de la joven para saber la causa de su muerte.

“(Pido la renuncia de los servidores públicos) por incompetentes, porque tienen que dar una solución, esto no se puede quedar así, pues a dos meses de la desaparición, y a más de un mes y medio que fue hallada sin vida, no hay imputados y pretenden hacer pasar el caso como un accidente”.

Asimismo, el padre de Debanhi Escobar aseguró que tiene información sobre posibles sospechosos de la muerte de la joven.