Durazo menciona que se trabaja para mantener la paz en el país

CULIACÁN,SINALOA.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño sostuvo en conferencia de prensa que el compromiso del gobierno federal es regresar la paz y a la tranquilidad de las familias mexicanas.

Desde Culiacán, Sinaloa, y acompañado por los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, Según la agencia Notimex Durazo afirmó que ellos no pueden tener toda la información pero que no van a ocultar nada. El secretario dijo que de no haber detenido el operativo, las consecuencias hubieran sido mucho aún mayores para la ciudad de Culiacán.

El titular de la secretaría de seguridad y protección ciudadana mencionó que no hubo ningún tipo de pacto con el crimen organizado y aunque se trabaja para que acontecimientos como el de ayer dejen de pasar en el país, la inseguridad ha sido producto de una mala sociedad y la seguridad será también producto de composición en la sociedad.

"La solución es limpiar al país de la corrupción, por lo que no se abandonará la estrategia de paz como producto de la justicia" -Afirmó Alfonso Durazo