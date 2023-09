Ebradoristas acusan presión de Mario Delgado para no abandonar Morena

En su encuentro con Marcelo Ebrard, legisladores y operadores acusaron que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y "personeros" los han presionado para convencer al ex Canciller de que no abandone el partido o, en su caso, dejar de respaldarlo.

Según los testimonios de ebrardoristas, el líder morenista los convocó el domingo en la mañana, antes de la sesión del Consejo Nacional, para "leerles la cartilla", además de que dos de sus allegados también se acercaron a ellos para lanzarles advertencias.

Los relatos que se escucharon es que les afirmaron que estaban a tiempo de llegar a acuerdos, tener posiciones, como nuevas candidaturas o postularse para la reelección, o de lo contrario quedarse sin nada e incluso que les sacará "sus trapitos al sol".

De acuerdo con algunos asistentes, sí hay incertidumbre sobre el camino que deben tomar.

Ante esto, Ebrard les pidió resistir a las presiones, mientras la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia toma una decisión, y después de eso cada quien podrá decidir si se queda o se va del partido.

"Nos dijo que no nos sintiéramos obligados, que él no lo tomaría como traición si claudicamos antes, que estamos en libertad de decidir, pero si hemos luchado por un proceso limpio, lo defendamos" , indicó uno de los asistentes.

En público, los operadores de Ebrard no quisieron hablar de las presiones y afirmaron que por ahora se enfocarán en la lucha legal y en "llevar la fiesta en paz".

"Vamos a acompañar a Marcelo y estamos unidos y cohesionados. Es importante reconocer que somos mujeres y hombres libres que no nos doblamos y estamos firmes" , afirmó el diputado Emmanuel Reyes.

La coordinadora de campaña de Ebrard, Malú Mícher, afirmó que otro acuerdo es reunirse con las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados para dejar en claro que una cosa es la pelea interna y otra la institucionalidad en el Congreso.

"Queremos dialogar con los grupos parlamentarios para llevar la fiesta en paz, no permitir ninguna discriminación, ningún trato que no sea conveniente para el avance de lo que viene al interior de los grupos parlamentarios, que si el presupuesto y todas estas funciones, que no merme nuestro trabajo, seguimos siendo de Morena” .