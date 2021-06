Ebrard acusa a ‘The Economist’ de ser un panfletario

Claudia Guerrero

MÉXICO.- Durante la conferencia en Palacio Nacional, el Canciller Marcelo Ebrard acusó de panfletario a The Economist, revista que publicó que los votantes mexicanos deberían frenar al presidente de México rechazando a su partido, Morena, en las elecciones del 6 de junio.

Después de varias críticas de medios internacionales, ¿qué opinión le merece estos cuestionamientos, no le preocupa el Gobierno de México la visión internacional que se tiene sobre el desempeño de la administración del Presidente?, le cuestionaron.

"No, si nos preocupa y ocupa, pues ahí está la carta que le mandé a The Economist. Es increíble, la revista, yo me atreví a hacer esa comunicación porque nunca había visto una revista que yo recuerde cuando menos con semejante pretensión de influir en la elección en México, con argumentos tan superficiales, yo te diría casi panfletaria".