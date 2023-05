El canciller Marcelo Ebrard reiteró que el senador republicano John Kennedy es 'ignorante y racista' tras declarar en la comparecencia de la jefa Agencia Antidrogas (DEA) que México estaría comiendo comida para gato sin Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el Secretario de Relaciones Exteriores respaldó las declaraciones que realizó el día de ayer en un evento, donde calificó al senador como una persona no grata en el país, llamándolo ignorante y racista.

"Quisiera agregar otra cosa, decía yo ayer, y lo reiteró hoy, muy ignorante porque no sabe que nuestras civilizaciones de las que provenimos, mil años antes que Galileo, estudiaron el sistema solar y crearon el calendario más exacto del mundo, mil años antes, de ahí venimos, eso es México", agregó.

El canciller Marcelo Ebrard calificó los dichos del senador republicano John Neely Kennedy como "profundamente ignorantes". "El senador es una persona no grata en México, y además es un mentiroso", aseguró. "Es una posición interesada por el proceso político en contra de México" pic.twitter.com/cWhdAOxoqX

"Sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gato de una lata", aseguró el senador Kennedy, durante la comparecencia de la DEA.

Durante la audiencia, se trataron las acciones que ha tomado la Agencia y la Administración Biden para combatir la crisis del fentanilo en el país y a los cárteles mexicanos de droga.

Kennedy insistió en la propuesta que diversos republicanos han replicado, de que las tropas estadounidenses entren a territorio mexicano para ayudar en el combate al crimen organizado.

"¿Por qué no usted y el Presidente Biden, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono y llaman al Presidente López Obrador y le hacen un trato que no pueda rechazar para permitir que nuestros militares y oficiales entren a México y trabajen con el ejército para detener a los cárteles? ¿Por qué no hacen eso?", preguntó el republicano en un cuestionamiento directo a Milgram.