Ebrard demanda que Morena publique convocatoria para definir candidato .

En un acto efectuado en el zócalo de Acapulco, Guerrero, el canciller Marcelo Ebrard pidió a la dirigencia nacional de Morena que publique la convocatoria para la definición del aspirante presidencial del 2024.

"¿A ver quién sabe qué encuesta será?", preguntó a la gente reunida en la plaza del puerto.

"¡Nadie, nadie!", gritaron algunos.

Marcelo respondió: "No se ha informado al pueblo; el Presidente (López Obrador) ha dicho que el pueblo determine quién va seguir adelante, que no sea el partido. Que sea la gente.

"Lo que estamos pidiendo a nuestro partido es de que ya saque la convocatoria porque el pueblo no sabe", reclamó.

Mencionó que él participará en la encuesta y tendrá presencia en todos los municipios del País.

El canciller Ebrard encabezó este domingo un acto político en este puerto en la Avenida Costera Miguel Alemán que fue cerrada más de seis horas por policías y agentes de Tránsito Municipal.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores iba al frente de la marcha por esta vía junto con la Alcaldesa morenista del Municipio, Abelina López Rodríguez, quien movilizó a trabajadores del Ayuntamiento y a colonos de zonas precarias.

"¡Presidente, Presidente!", le gritaba la gente al Secretario que viajó acompañado de su esposa Rosalinda Bueso y la senadora Malú Micher.

"Miles y miles de guerrerenses estamos dispuestos a caminar contigo, Marcelo", dijo López Rodríguez, quien desde que asumió la Alcaldía en el 2021 mantiene diferencias políticas con la Gobernadora Evelyn Salgado y el padre de la Mandataria, el senador Félix Salgado Macedonio.

Me llevo sus propuestas de acción inmediata en pro de la mujer !! pic.twitter.com/A4kWqr1Ick — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 12, 2023

Evelyn, su papá y todo el gabinete de su Gobierno han organizado actos políticos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la otra "corcholata", como ha definido el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes aspiran la candidatura presidencial de 2024.

Desde las ocho de la mañana de este domingo, la Avenida Miguel Alemán, desde el Asta Bandera hasta el zócalo, fue cerrada a la circulación vial.

En el mitin, el Canciller también pidió a Morena que realice una encuesta más amplia.

"Lo que estamos haciendo aquí caminando es para que se den cuenta cuántos somos para que hagamos la encuesta de a deveras", afirmó Ebrard.

"Yo no me paso pintando bardas ni espectaculares, no es porque no me gusten sino porque no tenemos dinero", lanzó al tiempo que presumió en su discurso la relación cercana con el Presidente López Obrador, a quien calificó como "mi carnal".

“Yo con él (con Obrador) he estado desde hace 23 años y lo he acompañado en las buenas y en las malas, y no de ahorita", dijo.

Durante el acto, el Canciller, recordó a la gente que en 2012, él y López Obrador compitieron en una encuesta para definir quien sería el candidato presidencial por el PRD y fue derrotado con una diferencia de 1.6 por ciento.

"Había políticos que me decían: 'oye, pide que se realice otra encuesta', y yo dije que no y apoyé a mi carnal Andrés Manuel", mencionó.

El acto político que la Edil López Rodríguez organizó al Canciller fue para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado 8 de marzo.

Ebrard pidió a la gente que apoyen al Presidente y los invitó para que el próximo 18 de este mes acudan a la Ciudad de México para participar en la marcha para conmemorar la Expropiación Petrolera.

(Con información de Reforma)