Ebrard y Sánchez Cordero se realizan prueba PCR tras infección de AMLO

MÉXICO.-El canciller Marcelo Ebrard y Olga Sánchez Cordero informaron que se realizaron una prueba PCR para detectar si se contagiaron de Covid-19. Esto debido a que tanto el secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Gobernación estuvieron en contacto cercano con el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días.

"Buen día, como otros miembros del Gabinete estaré a la espera de resultados de prueba PCR", indicó Ebrard en su cuenta de Twitter.

Buen día, como otros miembros del gabinete estaré a la espera de resultados de prueba PCR. Si resultase negativa deberemos realizar otra el miércoles próximo, por ello estaré trabajando desde casa hasta conocer resultados. Gracias a [email protected] quienes han manifestado interés y apoyo. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 25, 2021

"Si resultase negativa deberemos realizar otra el miércoles próximo, por ello estaré trabajando desde casa hasta conocer resultados".

Por su parte, en conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sánchez Cordero dijo que el resultado de su prueba PCR podrían dárselo entre hoy y mañana.

"Yo llegué este domingo y me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba. La primera salió negativa y la PCR me la entregarán entre hoy y mañana", sostuvo.

Ayer, el presidente informó que dio positivo a SARS-CoV-2.

