Conductor ebrio choca contra tienda de conveniencia

Agencia

GUERRERO.- Un hombre en presunto estado de ebriedad se metió con todo y su camioneta a una tienda de conveniencia en la avenida Heroico Colegio Militar, en Zihuatanejo.

También te puede interesar: Policías abaten a cuatro delincuentes en Veracruz

De acuerdo López Dóriga, reportes oficiales, los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando el conductor de la camioneta marca Toyota, gris, que circulaba por dicha avenida frente a la escuela secundaria Eva Sámano de López Mateos se impactó contra las vitrinas del negocio.

Según se informó, cuatro tripulantes se bajaron de la camioneta hasta el arribo de policías preventivos.

No obstante, no se dio a conocer si los responsables fueron detenidos. En este percance no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales.