Zedryk Raziel y Érika Hernández

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 28-Jul-2019 .-Los Servidores de la Nación, columna vertebral de los programas sociales del nuevo Gobierno federal, suman ya un ejército de 18 mil 500 personas que trabajan en condiciones precarias y sin seguridad social.

Con un sueldo neto mensual de 9 mil 266 pesos, con el que deben pagar sus traslados y alimentos, los servidores no sólo deben realizar censos, repartir tarjetas y órdenes de pago, sino apoyar en la seguridad de las giras del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque están en la nómina de la Secretaría del Bienestar, operan bajo la Coordinación de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia, a cargo de los superdelegados en los estados.

REFORMA obtuvo, vía la Ley de Transparencia, el contrato que deben firmar cada 30 días, en el que se observan las limitantes.

Los Servidores de la Nación trabajan de 9 a 17 horas seis días a la semana

"El prestador de los servicios no será considerado como trabajador para los efectos legales, y en particular para obtener las prestaciones establecidas por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", indica la cláusula 14 del contrato.

De acuerdo con los testimonios, los Servidores trabajan seis días a la semana de 9:00 a 17:00 horas, y deben estar toda la jornada en la calle, visitando casa por casa.

Karla, de 29 años, quien es etnóloga y cubre territorios en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, advirtió sobre la importancia de tener prestaciones.

"Porque más allá de la ciudad, en los demás estados a los compañeros sí les toca andar en sierra, en el monte, en caminos no pavimentados, creo que para ellos se debería tener seguridad social", comentó.

Brenda, de 42 años, madre soltera que trabaja en colonias de Naucalpan, indicó que no tener Seguro le impide extender el beneficio a su hija.

Actualmente los Servidores se dividen en 266 regiones, cada una tiene entre 50 y 150 Servidores de la Nación bajo el mando de delegados regionales --en su mayoría ex líderes de Morena, ex diputados, ex Alcaldes o ex funcionarios-- que atienden órdenes del superdelegado estatal y con un sueldo de 73 mil pesos mensuales.

Los Servidores están organizados en equipos de 10 a 15 personas, dirigidos por coordinadores que ganan entre 28 mil y 36 mil pesos.

Aunque en los próximos meses operarán en los 10 mil centros integradores que abrirá el Gobierno federal, actualmente no tienen oficinas.

Sus herramientas de trabajo se limitan a un teléfono celular, que puede ser suyo o de la Secretaría del Bienestar, y en el cual les descargan una aplicación con todos los programas sociales para dar de alta en los padrones a los beneficiarios. También reciben un chaleco y una gorra.

Un 'ejército': estados con más Servidores de la Nación: