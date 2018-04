'El Bronco' comienza su campaña en redes

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", lanzó en redes sociales un video con el Hashtag #ProhibidoRendirse donde reaparece después del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a otorgarle el registro como candidato independiente a la Presidencia de la República.

“Hoy el Trife nos confirmó lo que ya sabíamos, que el árbitro se precipitó al sacarnos la tarjeta roja, pero ¿Saben una cosa?, contrario a estar enojado o resentido con los consejeros del INE, porque hicieron más injusta la competencia, hoy me siento contento porque tenemos un Tribunal Electoral que está por encima de los caprichos y de los intereses de los partidos políticos, por eso jamás debemos mandar al diablo a las instituciones, y aunque toda esta injusticia me dolía, jamás pensé en convocar a la gente a tomar calles para generar caos, como lo hizo ya saben quién, cuando lo mandaron a ya saben dónde, ese no es el México Bronco que quiero despertar", manifestó, informa el portal de noticias Excélsior.

En la grabación de 4:27 minutos, "El Bronco" arrancó su campaña política, al recordar que la justicia le dio la razón y "gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias a la ley", en estas elecciones va a estar en la boleta para competir y va por los 60 millones de mexicanos indecisos.

Señaló que a los otros candidatos les dieron 10 días de ventaja, y ahora sólo tiene 80 días para darle la vuelta a la historia.

“En 2015 en Nuevo León ya derrotamos a todos los partidos con todo su poder, con todas las reglas a su favor, con todo su dinero, con todos sus gobiernos, con todas sus estructuras y con todas las encuestas que decían que nosotros nunca podríamos ganar, en Nuevo León iniciamos como hoy con dos puntos eh, y al final ganamos con el 52 por ciento, tuvimos más votos que todos juntos, así que cuando digo que lo imposible es posible, es porque a las pruebas me remito", subrayó.

El sistema desde el inicio nos la jugó mal, pero en base a la ley demostramos que teníamos la razón. Hoy tenemos 80 días para darle la vuelta a la historia, ustedes deciden: ¿Son broncos o mansitos? https://t.co/wyI0OyocYK — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 11 de abril de 2018

Jaime Rodríguez Calderón prometió acabar con la corrupción y la impunidad, con los gobernadores que se robaron el dinero del pueblo y que ahí andan muy campantes en la calle, con un amparo bajo el brazo, que en este país se compra en cualquier parte.

Si soy presidente esto se va a acabar, tenemos que tener justicia y todo mundo debe ser sometido a la justicia, porque yo no soy títere de nadie, por eso elegí ser independiente, para no tener que ser tapadera de nadie, para no llegar con las manos atadas, sin cuates que premiar y cuotas que cubrir", indicó.