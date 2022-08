"El Bronco" ingresa al hospital para una cirugía; pidió "buenas vibras"

Jaime Rodríguez "El Bronco" anunció que se encuentra en el hospital, donde será intervenido quirúrgicamente, por lo que le pidió a sus seguidores que lo mantengan en sus oraciones.

"Les pido me incluyan en sus oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien. Me reporto en cuanto pueda, abrazos", publicó "El Bronco".