El candidato Santiago Nieto reanuda su campaña luego de breve receso

En una decisión ajustada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó ayer a Santiago Nieto la candidatura por Morena para competir por un escaño en el Senado por Querétaro.

Con tres votos a favor y uno en contra, el pleno del tribunal revocó la sentencia previa emitida por la Sala Regional Toluca, la cual argumentaba que Nieto no cumplía con los requisitos de residencia en el estado queretano para postularse.

En presencia del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pleno aprobó la propuesta del magistrado Felipe Fuentes para revertir la sentencia de la Sala Regional Toluca, que afirmaba que el ex funcionario no cumplía con los requisitos para ser candidato, pues no nació y no tiene residencia efectiva en Querétaro.

Nieto dijo que, en cuanto cumpla efectos la sentencia aprobada, que será entre hoy y mañana, reiniciará su campaña, que suspendió desde el 27 de marzo.

"Agradezco los argumentos de los magistrados, pues confirman que soy originario de San Juan del Río porque fui registrado a los 20 días de nacido, y porque la legislación en Querétaro establece que somos queretanos los nacidos y avencidados", dijo al salir del Tribunal.

Durante la sesión, Felipe de la Mata y Mónica Soto coincidieron con Fuentes en que los magistrados regionales no hicieron una valoración adecuada, y Nieto puede competir por ser originario de San Juan del Río.

"Es un hecho no controvertido que el nacimiento del recurrente fue registrado en la entidad federativa. El requisito constitucional prevé ser originario de la entidad federativa no haber nacido en ésta, por lo que se trata de un concepto más amplio que debe ser interpretado de manera que potencialice el ejercicio de los derechos fundamentales", establece la sentencia aprobada.

El magistrado Reyes Rodríguez atendió la petición de Nieto de no participar en la discusión de su caso, al ser cercano al panista Roberto Gil, quien ha interpuesto diversas denuncias en contra del ex titular de la UIF.

