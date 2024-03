'El Cine a la Escuela' regresa con una nueva edición para estudiantes de bachilleratos

La Subsecretaría de Educación Media Superior, en colaboración con diversos sectores, ha dado inicio a una nueva edición del programa "El Cine a la Escuela: Edición Bachilleratos".

Este programa tiene como objetivo fundamental acercar el mundo del cine a los jóvenes mexicanos, brindando la oportunidad de explorar diversas temáticas y perspectivas a través de la pantalla grande.

Con un calendario que abarca desde marzo hasta junio de 2024, esta edición se propone proyectar cinco películas emblemáticas del cine mexicano en un total de 64 escuelas de nivel medio superior distribuidas en los 32 estados de México.

Se estima que más de 100 docentes y alrededor de diez mil alumnos de diferentes modalidades educativas, como Bachillerato General, Bachillerato Tecnológico, Telebachillerato Comunitario y CONALEP, se beneficiarán de esta enriquecedora iniciativa.

Las películas seleccionadas para este ciclo son: La Libertad del Diablo, de Everardo González; Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz; Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos; Blanco de Verano, de Rodrigo Ruíz Patterson; y "El Otro Tom, de Laura Santullo y Rodrigo Plá.

Además de proyectar las películas, el programa "El Cine en la Escuela" ofrece material pedagógico y capacitación para los docentes a través de dos talleres: "¿Cómo mirar una película?" y "Taller de mediaciones en el aula". Estos talleres buscan promover el análisis crítico y la reflexión entre los estudiantes, utilizando el cine como herramienta educativa.

Mónica Lozano, productora de cine y presidenta del Consejo de Cinemanía, empresa que impulsa el proyecto, destacó la importancia de "El Cine en la Escuela" en rueda de prensa virtual.

"Es un programa que a mí me parece fantástico de poder llegar a las escuelas en donde están los jóvenes y brindarles una herramienta para conocer el cine que estamos haciendo en nuestro País y que además sea Rodrigo Plá resaltó cómo el programa proporciona a los jóvenes la oportunidad de ampliar sus horizontes y reflexionar sobre temas éticos y morales. "Creo que la etapa del bachillerato es un período crucial en la vida de los jóvenes, ya que están forjando su identidad. Tener la oportunidad de explorar, a través de una disciplina artística como el cine, diferentes puntos de vista, reflexiones y experiencias de vida puede ampliar un poco su banda ancha de experiencia vital", dijo Plá.

Carlos Hagerman enfatizó que el programa no solo puede generar impacto en los estudiantes, sino también en la sociedad en su conjunto.

"El cine no cambia las cosas, pero el cine cambia a la gente, y la gente cambia las cosas () Un programa como 'El Cine a la Escuela' ayuda a generar impacto y creo que el impacto es bien importante", compartió Hagerman en el evento en el que también participó Rodrigo Ruíz Patterson, quien dijo haber decidido convertirse en cineasta cuando cursaba la preparatoria, gracias a las películas que le compartía una maestra en clase.

La directora de "El Cine a la Escuela", Dinorath Ramírez, subrayó la diversidad de la programación y el enfoque en temas relevantes para los estudiantes, el cual se propuso en coordinación con los docentes participantes y la validación de la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Los bachilleratos en Jalisco que son parte del programa de la quinta edición de "El Cine a la Escuela" son CETIS, cuatro en Guadalajara y uno en Tonalá.

Con información de Reforma.