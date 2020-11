El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 ya está publicado: AMLO

Rolando Herrera

MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el en Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, el cual contempla una erogación de 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos.

En el documento se establece que se prevé un déficit presupuestario de 718 mil 193.4 millones de pesos, que representan el 11.4 por ciento de lo presupuestado.

De las dependencias del Ejecutivo, las que más recursos tienen asignados son la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la cual se le destinarán 337 mil 851.4 millones de pesos; le sigue la Secretaría del Bienestar, que es la que opera la mayoría de los programas sociales, con 191 mil 724.9 millones de pesos.

Después está la Secretaría de Salud, que recibirá 145 mil 414.6 millones de pesos; debajo de ella se ubica la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 112 mil 557.2 millones de pesos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 63 mil 441.1 millones de pesos.

Para el Poder Judicial están programados 71 mil 299.3 millones de pesos; para el Legislativo, 14 mil 816.6 millones de pesos, en tanto que en participaciones para entidades y municipios se destinarán 921 mil 402.6 millones de pesos.

Medidas de austeridad

El PEF 2021 enumera distintas medidas de austeridad que deberán adoptar las dependencias y entidades responsables del ejercicio de los recursos, entre ellos no crear nuevas plazas, no otorgar incrementos salariales no autorizados a los servidores públicos y no crear estructuras orgánicas ocupacionales excesivas.

"(Además) las contrataciones públicas se llevarán a cabo preferentemente de manera consolidada, siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles; para tal efecto, las Dependencias y Entidades podrán realizar las transferencias de recursos conforme a las disposiciones aplicables.

"Adicionalmente, se utilizará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas que se realicen cuando los bienes a adquirir o servicios por contratar satisfagan los requisitos y condiciones que establece la normatividad en la materia y se asegure con ello la obtención de las mejores condiciones para el estado", establece.