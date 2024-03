El día que Caro Quintero 'enfrentó' a Mil Máscaras y Tinieblas

La historia nos ha regalado personajes icónicos que han dejado huella en el mundo del espectáculo, desde Mr. Personalidad, quien conquistó los corazones en Japón y se convirtió en una leyenda, hasta El Capitán Aventura, sinónimo de éxito tanto en la gran pantalla como en la televisión, acompañado por el inolvidable Capulina.

Pero lo que nunca pudimos imaginar es que estos gigantes del ring podrían enfrentarse cara a cara en un épico combate.

Y ¿quién podría hacer posible este enfrentamiento tan esperado?

¡Nada más y nada menos que el famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero!

La idea de ver a estos titanes luchando entre sí ha emocionado a los fans y ha generado un sinfín de especulaciones sobre quién saldría victorioso en este épico duelo. Sin duda, sería un evento sin precedentes que dejaría boquiabiertos a todos los aficionados al deporte y al entretenimiento.

Hasta la fecha, nadie ha confirmado si realmente la ansiada batalla entre Mil Máscaras y Tinieblas se llevó a cabo en la década de los 80, por parte de Rafael Caro Quintero, aficionado al pancracio.

Se dice que la lucha fue en un lugar privado con amigos y familiares de Caro Quintero, con Mil Máscaras como ganador y Tinieblas destapando su identidad con la condición de que su nombre y rostro solo lo conocieran los asistentes y que no se tomaran fotografías.

Años más tarde, Tinieblas dijo que sí hubo una oferta para enfrentarlos por las máscaras, pero no de Caro Quintero.

"Hubo una idea hace mucho tiempo. Le hablaron a Mil Máscaras los que traen esas situaciones (de organizar las funciones) de máscara contra máscara, pero no se llegó al acuerdo, entonces a mí me ofrecieron una cantidad y a él le ofrecieron otra cantidad, y a él se le hizo poco dinero.

"Él decía: 'lo vamos a hacer en Las Vegas, va a venir gente de Japón a verme y de muchas partes del mundo porque yo he viajado mucho, pero yo quiero tanto dinero'. Yo ya les había dicho cuánto quería ganara o perdiera, pero aquel exageró y ya no se hizo nada. Pero sí había un plan de hacerlo, de eso ya tiene algunos años atrás, y ahorita si nos ponemos a luchar nos quedamos en una llave los dos y ya no nos levantamos", dijo Tinieblas.