"El Mijis" está vivo y sabemos que está en Nuevo Laredo, asegura su esposa

A 15 días de la desaparición de “El Mijis”, Miriam Martínez, esposa del exdiputado, aseguró que él sigue vivo y que la última ubicación que registró su teléfono se registro en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, Miriam aseguró que las autoridades le dieron a conocer la última ubicación, debido a que su celular fue encendido.

Además, destacó que por orden de Presidencia se comenzó una investigación por parte de la Fiscalía de Tamaulipas, la cual comparte información disponible con autoridades de Coahuila y Nuevo León, como la denuncia realizada por la familia, documentos de la víctima, su fotografía, así como el registro de las llamadas telefónicas y conexiones de datos de un teléfono.

De igual manera, comentó que la última llamada que tuvo con su esposo fue el día primero de enero, “me dijo que se le había apagado su teléfono. Hasta el día dos de enero me envió unos audios y ya no supe nada de él hasta el momento”.

Durante la mañanera del 14 de febrero, la periodista y activista Frida Guerrera leyó la carta en la que la esposa de “El Mijis” le pide ayuda al presidente Andrés Manuel y en la que destacaba su temor de encontrarlo sin vida.

“No puedo ni imaginarme siendo yo quien lo encuentre en una fosa, de la misma forma en que él encontró muchos cuerpos que fueron víctimas de este México violento. No me queda duda que lo que vive hoy es consecuencia de no tenerle miedo a la tierra que ama, es el resultado de caminar sobre los caminos olvidados, el origen de todo esto es la confianza de creer que puede cambiar este mundo poco a poco”, aseveró la esposa del exdiputado en su carta.