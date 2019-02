El Mijis ‘huye’ de San Luis Potosí: se refugia en la CDMX

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado local por San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como “El Mijis” está en la Ciudad de México.

Este jueves se reúne con los secretarios de Seguridad Ciudadana y de Gobernación: Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero, tras el atentado que sufrió la noche del lunes, mientras realizaba una gira de trabajo en San Luis Potosí.

De acuerdo con información de Noticieros Televisa, en entrevista para En Punto, con Denise Maerker, reveló que está afectado por lo que le ocurrió y por la ligereza con la que algunos en San Luis Potosí desestimaron el atentado en su contra.

Carrizales dejó esta mañana San Luis Potosí por seguridad.

“Yo para poder estar un poco más tranquilo me vine aquí a México y a tratar de sentirme respaldado de Gobernación y de Presidencia”, indicó.

Líneas de investigación

Las autoridades federales le señalaron las dos líneas de investigación que se siguen.

Una puede ser por ‘El Tyson’, por este líder y la otra por la iniciativa que metí donde se me arreció todo, se me vino todas las amenazas”, reveló ‘El Mijis”.

Tanto escoltas como familiares de Pedro Carrizales “El Mijis”, se percataron días antes de que los seguían.

“Los chavos que andan trabajando me dicen que vieron dos en moto y era la misma moto que ella vio, que mi pareja vio y la misma moto que nosotros vimos. Ora sí que surge toda esa inquietud de seguridad a toda mi familia”, aseguró Pedro Carrizales, ‘El Mijis’.

Se refirió a los análisis de otros diputados que ayer pusieron en duda la veracidad del atentado.

“Yo quiero mucho al ‘Mijis’ y no pongo en tela de juicio su dicho, pero por la experiencia que yo tengo, de carácter pericial-técnica no pudiera yo dar un posicionamiento porque no se ajustan los extremos para decir que se trata de un atentado”, apuntó Edgardo Hernández, diputado local del Partido Verde en San Luis Potosí.

Beatriz Benavente, diputada local del PRI en SLP, aseguró:

“Lamento, insisto, lo sucedido. Pero también habrá que analizar en qué andas, con quien andas y procurar tu seguridad, yo tengo muchos años en la función pública, y no solamente en vehículo oficial y el día que tenga que usar un vehículo blindado pues mejor me retiro de esto”, apuntó.

“Se hacen hipótesis, la gente que ve las fotos sin esperarse a la investigación, imagínese la capacidad de los investigadores que, de los analistas que decían que cómo es que no nos había pasado nada con tantos balazos en el vidrio”, afirmó El Mijis.