El New York Times es un diario famoso, pero con poca ética: AMLO

MÉXICO.- Tras afirmar que en el mundo hay una crisis de los medios convencionales de comunicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el New York Times es un diario famoso, pero con poca ética.

El Mandatario se refirió en su conferencia mañanera a una nota que el diario estadounidense público sobre ocultamiento de muertos en esta pandemia y que tuvo gran difusión en las redes sociales en México.

"Hace unos días salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos, lo mismo que han sostenido algunos medios en México, nada más que ahora es el New York Times, el New York Times es un periódico famoso pero con poca ética", sostuvo.

"En este caso es evidente que no hicieron el trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética. Entonces, no nos dejemos apantallar, si no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times".