Reclaman el cuerpo de 'El Pirata de Culiacán'

Agencia

JALISCO.- El cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales, El Pirata de Culiacán, ya fue reclamado por una de sus tías quien para poder llevarse el cuerpo de su sobrino presentó el acta de nacimiento e identificación oficial del recién asesinado, informa el portal Vanguardia.

Además el cadáver de Juan Luis no podrá ser incinerado, esto de acuerdo con el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales; menciona que cuando la muerte es por causas no naturales, después de practicada “la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver” hasta que no concluya la investigación.

El Pirata de Culiacán, quien se hizo famoso en las redes sociales por compartir videos ingiriendo bebidas alcohólicas, fue ejecutado en un bar ubicado en Eje Las Torres y Prolongación Colón, en la colonia Los Cajetes de Zapopan.

Al establecimiento llegaron cuatro hombres con armas largas, se dirigieron a la mesa donde se encontraba Lagunas Rosales y le dispararon en al menos 15 ocasiones. En el ataque quedó herido el dueño del negocio, quien horas después falleció, informa el portal Proceso.

El Pirata de Culiacán dio a conocer en las redes sociales que su madre lo había abandonado cuando era muy pequeño, que nunca conoció a su padre y que hacía muchos años había dejado la casa de su abuela materna.

El pasado 15 de noviembre, el bar compartió un video en su página de Facebook donde Lagunas Rosales invitaba a la gente a acudir al lugar.

Ese mismo día El Pirata de Culiacán grabó otro video donde comentó: "Lo que me pongan (…) a mí, El Mencho (líder del Cártel Jalisco Nueva Generación), me pe..."

Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado es si el insulto a Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', pudiera haber sido el móvil del crimen.