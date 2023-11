El póker, a caballo entre el deporte y el entretenimiento.

Para unos, el póker se trata de una mera actividad de entretenimiento. Para otros, va un paso más allá y se erige como un deporte mental. El debate está servido y la realidad es que puede ser considerada cualquiera de las dos cosas y hay argumentos, de un lado y de otro, que refuerzan cada una de las posturas. En este artículo, repasaremos aquellos puntos que lo hacen ver como una disciplina deportiva y aquellos que lo categorizan como una opción más dentro de la lista de juegos disponibles.

Hay muchas modalidades de este juego, tantas como formas de llevarlo a cabo. El objetivo es el mismo: tener la mano con más valor que las de los compañeros de mesa. Dependiendo de las variantes que se practiquen, actualmente la Omaha o Texas Hold’em son las más populares, habrá alguna pequeña modificación en el funcionamiento. Aun así, los valores suelen ser clasificados de la misma manera y coincidir los más altos, tal y como se informa en plataformas especializadas.

El salto a las pantallas, clave en popularidad

El póker, en sus orígenes, se fue expandiendo por todo el mundo gracias a las relaciones comerciales. Así pues, sus primeros jugadores eran profesionales del comercio y los altos cargos con los que mantenían contactos. Luego ya fue dando el salto a las clases más populares, sobre todo con la creación de los casinos o salones de juego específicos para estas prácticas. Aun así, presentaba pequeñas diferencias al resto de opciones, pues la estrategia tenía un peso más alto que en otros juegos.

Si de forma física este juego de 52 cartas se erigió como uno de los más populares del mundo, uno de los grandes momentos que sirvió para catapultarlo a la fama fue su migración a las pantallas. De este modo, dejaba de estar ligado a un local especializado, con todo lo que ello comporta, y ampliaba su público a todo aquel que disponía de un dispositivo inteligente y conexión a internet, actualmente la gran mayoría de la población. Su presencia en internet juega un rol clave en su popularidad.

No es de extrañar que haya quienes sitúen al póker más en la categoría de juego, que de deporte. Por un lado, guarda mucha relación con lo que hoy en día consideramos como un pasatiempo digital: presente en las pantallas, asegura un buen momento y anima a tener una destreza en el momento en el que se practica. Para muchos, va un paso más allá y es considerado como un juego de rol, por el hecho de que exige mentalmente a las personas que lo practican.

¿Y por qué sería un deporte?

Para otros, el póker también es un deporte, que estaría presente dentro la categoría de mental. La definición de estos es simple: aquella disciplina que exige más del intelecto que del físico, invita a sus jugadores a competir y está sujeta a unas normas. Más allá de la mera descripción de diccionario, hay otros aspectos más que comentar. Uno de los principales es que, a diferencia de otras prácticas a las que podría asemejarse, las opciones de victoria no dependen únicamente del azar, sino que también de la habilidad y la estrategia.

Además, y no menos importante en los tiempos que vivimos, este juego cuenta con campeonatos que lo posicionan en el mundo y hacen que su popularidad vaya en aumento. Si los deportes electrónicos, donde entran en juego los videojuegos, han abierto el debate de qué es o no un deporte, ¿por qué no lo debería hacer esta modalidad de naipes? El European Poker Tour o el Latin America Poker Tour son dos de los que más seguimiento despiertan entre los aficionados globales.

Ser considerado más un entretenimiento o un deporte, es objeto de discusión, no solo entre practicantes y opinadores, sino que también se ha puesto encima de la mesa en instituciones. Países como México o España ya reconocen a los jugadores de póker profesionales como deportistas al mismo nivel que el fútbol o el baloncesto. Veremos qué camino sigue recorriendo en los próximos años y si el sueño de algunos jugadores de verlo presente en unos Juegos Olímpicos se terminará haciendo realidad. De momento, a esperar.