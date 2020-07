El precio de Bitcoin a las 17:10 horas este martes 28 de julio de 2020

Ciudad de México.- El precio de Bitcoin (BTC) se intercambió a $11 mil 400 dólares el 27 de julio por primera vez en un año, lo cual viene afianzar el sentimiento positivo en torno a la criptomoneda líder y la industria en general desde el pasado mes de abril.

Luego del pasado ‘Jueves negro’ de marzo 2020, la criptomoneda ha seguido una trayectoria ascendente, que finalmente rompió al alza ayer, después de varios días de movimientos laterales de baja volatilidad.

Examinando a detalle la evolución de Bitcoin en México, su valor por una moneda digital se encuentra en $241 mil 011 pesos mexicanos, esto representa una ligera caída de -0,46% al momento de redactar esta nota, aunque un aumento de cinco mil pesos a comparación del día de ayer a la misma hora. Los precios de Bitcoin mostrados en esta página pueden variar al momento que este leyendo artículo.

El precio actual de la criptomenda se ubica en unos $11 mil 021 dólares con una caída de -0,62%. El rango en el que oscila el Bitcoin va desde los $10 mil 649 a $11 mil 177 dólares. En cuanto a las operaciones diarias, se refleja una ganancia de +87,74% con un volumen de $32 mil millones.

De mantenerse este nivel, Bitcoin estaría formando soportes más altos y podría significar otra alza importante en un próximo movimiento alcista similar al de ayer, que lo lleve a cruzar la barrera de los 12k a mediano plazo.

Por ahora, el precio de Bitcoin ha tenido desde el ‘jueves negro’ un crecimiento acumulado del +54% en tan sólo 4 meses, tal como reseña la firma de análisis skew.

#Bitcoin +12% this quarter, +42% Year-to-Date



Gold not far behind +28% Year-to-Date pic.twitter.com/p2KQ7DQ5jt