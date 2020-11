El precio de Bitcoin a las 17:45 horas este jueves 5 de noviembre de 2020

Ciudad de México.- Los optimistas de las criptomonedas no sólo consideran que Bitcoin (BTC) ya no valdrá nunca más menos de $10 mil dólares, sino que tienen la creencia de que ese no es el número al que tienen que mirar, sino que es, mínimamente, el de $20 mil dólares. Hoy parece muy improbable que BTC pierda el 40% de su valor.

Vale destacar que ya son 26 días los que BTC ha estado de manera ininterrumpida por encima de los $11 mil dólares y son 12 los que se ubicó arriba de los $13,000. De continuar de esta manera, las rachas continuarán por mucho tiempo más y su valor será cada vez más alto.

Durante los pasados 100 días, Bitcoin solamente ha tenido el 38% de las veces un precio medio diario por debajo de los $11 mil dólares, lo que se traduce que BTC no sólo ha superado los $10 mil dólares, sino que también los $11 mil dólares. De a poco, la criptomoneda líder del mercado va tomando cada vez más fuerza e ilusiona a los expertos.

El precio de Bitcoin ronda en los MXN $319 mil 007

Examinando a detalle la evolución de Bitcoin en México, su valor por una moneda digital se encuentra en $319 mil 007 pesos mexicanos, esto representa un aumento de +7,00% al momento de redactar esta nota, así como una ganancia de 25 mil pesos a comparación del día de ayer. Los precios de Bitcoin mostrados en esta página pueden variar al momento que este leyendo artículo.

Captura de pantalla: Bitcoin México.

El precio de Bitcoin al alza

El precio actual de la criptomoneda se ubica en unos $15 mil 390 dólares con un aumento de +8,45%. El rango en el que oscila el Bitcoin va desde los $14 mil 128 a $15 mil 390 dólares. En cuanto a las operaciones diarias, se refleja un aumento de +23,11% con un volumen de $38.273 millones.

Captura de pantalla: Diario Bitcoin.

Precio de Bitcoin en tiempo real

(Con información de Diario Bitcoin y Bitcoin México)