El precio de Bitcoin este miércoles 2 de junio de 2021

Ciudad de México.- El precio de Bitcoin (BTC) alcanzó los $38 mil dólares este 2 de junio, finalmente superó la resistencia de $37 mil dólares.

Parece que en medio de la caída que experimenta el precio de Bitcoin todavía hay fondos y empresas que buscan acercarse aún más a la moneda digital, facilitando la exposición comercial a este activo.

El trader Rekt Capital fue cauteloso, argumentando que la recuperación necesitaba una actividad alcista "sostenida" para evitar la derrota.

Destacó un patrón llamado "cruz de la muerte" que se avecina en el gráfico semanal, lo que indica una desventaja en la forma de dos medias móviles, la de 50 semanas y la de 200 semanas, cruzadas entre sí.