El precio del Bitcoin a las 17:45 horas este viernes 03 de julio de 2020

Ciudad de México.- El precio del Bitcoin (BTC) ha mantenido estático en los últimos días, eso no ha impedido que las métricas de crecimiento de dicho activo virtual, estén alcanzando, cantidades máximas que no habían sido vistas desde hace algunos años

Glassnode, señaló recientemente que la cantidad de nuevas direcciones de Bitcoin por hora, había alcanzado un máximo histórico en un periodo de dos años, llegando a 22 mil 390 y superando el pico anterior de 22 mil 387, registrado el pasado mes de junio del año pasado, es decir, 2019.

📈 #Bitcoin $BTC Number of New Addresses (1d MA) just reached a 2-year high of 22,390.500



Previous 2-year high of 22,387.083 was observed on 26 June 2019



