El pueblo se cansa de tanta pinche transa: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no solapará actos de corrupción, ni siquiera de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

En conferencia de prensa matutina recordó el caso de unos ex accionistas de Grupo Modelo que solicitaron la devolución de 30 mil millones de pesos al gobierno federal por Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que tuvo que hablar con ministros para argumentar porque no podía proceder, publicó en su portal SDP Noticias.

“Ya estaba el proyecto y otro ministros votaron en contra. Ahora se dice, es que era un caso, sí, pero dejaba el precedente; ya con una resolución así se venían en cascada otros casos”, dijo el mandatario.

López Obrador aprovechó para decir que en gobiernos anteriores ni siquiera tenía que intervenir la Corte para devolver impuestos a los “machuchones” porque tenían abogados “traficantes de influencias” en el poder judicial y a su servicio funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Advirtió que el juez, magistrado o ministro que proteja a un “delincuente de cuello blanco” será cuando menos denunciado. Una cosa es el respeto al otro poder y otra cosa es de que sabiendo de que hubo una transa me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche transa.

Obrador añadió que estas devoluciones que se hacían “en otros tiempos” se obtenían de las participaciones estatales.

“Eso ya no puede seguir sucediendo, no puede ser que todos paguemos impuestos, que la gente más humilde pague impuestos… y los que tienen más ingresos, no paguen”, criticó.